Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать в Украину российского неонациста Яна Петровского, командующего так называемой диверсионно-штурмовой группой "Русич". Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Верховный суд Финляндии обосновал отказ в экстрадиции условиями в украинских тюрьмах, которые, согласно заключению ЕСПЧ, нарушают третью статью Конвенции по правам человека. По мнению ВС, Петровскому в Украине угрожает "унижающее достоинство обращение".

Верховный суд также постановил, что для содержания под стражей Петровского с целью его дальнейшей экстрадиции больше нет оснований, и постановил немедленно освободить его.

Один из лидеров неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский, также известный как Воислав Торден, был задержан при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства, а также в причастности к военным преступлениям на Донбассе в 2014-2015 годах. Петровский, вероятно, получил финский ВНЖ по причине воссоединения с женой, которая начала учиться в Финляндии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram