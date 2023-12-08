Генерал-майор запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гершон Ха-Коэн дал интервью российскому еврейскому изданию Jewish.ru, в котором провел прямые параллели между действиями ЦАХАЛ в Газе и захватом Россией Мариуполя и уничтожением Грозного во время Первой чеченской войны.

Генерал-майор Ха-Коэн — член организации отставных израильских военных, сторонников правящей религиозно-сионистской партии "Оцма Ехудит". Лидер партии Итамар Бен-Гвир возглавляет министерство национальной безопасности Израиля.

В интервью, озаглавленном "Вернуться к русской логике" генерал Ха-Коэн заявил, что ЦАХАЛ сталкивается с тяжелыми препятствиями во время боевых действий в Газе, поскольку боевики ХАМАС превратили ее в "в самую укрепленную в мире крепость". Затем генерал заявил: "Достаточно вспомнить, как было непросто российской армии в Мариуполе или отрядам "Вагнера" в Бахмуте. Взятие таких укрепрайонов всегда занимает много времени. А Газа еще более укреплена, чем были Мариуполь и Бахмут".

Генерал-майор Ха-Коэн непосредственно связан с израильским правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он состоит в управляющем комитете движения "Ха-Битхонистим" ("Безопасники"), в которое входят бывшие израильские военные. В 2020 году его учредили депутат Кнессета от ультра-правой религиозной сионистской партии "Оцма Ехудит", бригадный генерал Цвика Фогель и подполковник в отставке Амир Авиви. "Оцма Ехудит" входит в правящую коалицию с 2022 года, Цвика Фогель возглавляет комитет Кнессета по национальной безопасности, а лидер партии Итамар Бен-Гвир — министр по национальной безопасности Израиля. Партия поддерживает аннексию Западного Берега реки Иордан. В 2022 году "Ха-Битхонистим" поддержало решение Итамара Бен-Гвира создать Национальную гвардию Израиля, принятое в ответ на массовые протесты израильтян против попыток Нетаньяху подчинить себе судебную систему страны.

В интервью российскому СМИ Генерал Ха-Коэн также сравнил положение жителей сектора Газа с украинскими беженцами: "Можно задаться вопросом, почему Европа принимает десять миллионов украинских беженцев, а Египет не готов принять, по сути, ни одного палестинца".

Таким образом генерал уравнял между собой захватническую войну России в Украине и операцию ЦАХАЛ в Газе, официально проводимую в ответ на нападение террористов ХАМАС на южные районы Израиля. Россия называет свое вторжение в Украину "Специальной военной операцией", указывая одной из ее официальных целей "денацификацию Украины". Официальной целью наземной операции ЦАХАЛ в Газе является уничтожение ХАМАС.

Генерал Ха-Коэн также сравнил действия ЦАХАЛ с действиями российской армии в Чечне во время Первой чеченской войны 1994-1996 годов. Он заявил: "Это же проходила российская армия во время боевых действий в Чечне: большое количество террористов ушли тогда в горы, и война заняла много лет. Российская армия тогда подавила сопротивление в Чечне, но Грозный был разрушен. А сейчас израильская армия разрушит город Газу". Генерал также заявил, что "наиболее верным решением" было бы установление в секторе Газа "де-факто дружественного Израилю режима с сильным руководителем, как это удалось сделать Москве в Чечне".

Напомним, Первая чеченская война была войной российской армии против чеченского движения за независимость. С формальной точки зрения, РФ воевала против собственных граждан на своей территории. В ходе войны армия РФ дотла разрушила столицу Чечни город Грозный вместе с мирным населением. По приблизительным подсчетам, погибли 27 тысяч мирных жителей. Действия России были осуждены мировым сообществом. В результате Второй чеченской войны 1999-2009 годов РФ установила на территории Чечни марионеточный диктаторский режим Рамзана Кадырова. В то же время, российский федеральный бюджет финансировал восстановление Грозного и других населенных пунктов республики.

Отметим, территория сектора Газа с точки зрения международного права, не является территорией Израиля. По данным ООН на 7 декабря, в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 17 777 мирных жителей, 46 тыс были ранены, 1,93 млн. (практически все население сектора) стали беженцами.

Свое интервью генерал Ха-Коэн закончил заявлением, что основатели Государства Израиль "думали, жили и работали в "русской логике". По его словам, "наша проблема частично состоит в том, что мы перестали думать в "русской логике", как наши отцы-основатели". Интервью было опубликовано 16 ноября, однако, не привлекло внимания ни в Израиле, ни за его пределами.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram