Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января гражданина Беларуси Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в конце ноября.

По данным ТАСС, в суде Еремеев заявил, что что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

"Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы. Главная цель была — воспрепятствовать движению", — цитирует ТАСС слова обвиняемого.

Из материалов дела следует, что участники организованной преступной группы в октябре и ноябре этого года передали ему не менее семи неустановленных взрывных устройств — взрывчатку он получил в Беларуси и провез на Дальний Восток.

В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв — загорелась одна из цистерн грузового состава. После этого поезда пустили в обход, и на обходном пути взорвался еще один состав. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за операцией может стоять Служба безопасности Украины.

Собеседник "Украинской правды" обращал внимание, что Северомуйский тоннель используется в том числе для военных поставок. Тоннель был открыт в 2003 году и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России, его протяженность более 15 км.

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