По данным ТАСС, в суде Еремеев заявил, что что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.
"Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы. Главная цель была — воспрепятствовать движению", — цитирует ТАСС слова обвиняемого.
Из материалов дела следует, что участники организованной преступной группы в октябре и ноябре этого года передали ему не менее семи неустановленных взрывных устройств — взрывчатку он получил в Беларуси и провез на Дальний Восток.
В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв — загорелась одна из цистерн грузового состава. После этого поезда пустили в обход, и на обходном пути взорвался еще один состав. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за операцией может стоять Служба безопасности Украины.
Собеседник "Украинской правды" обращал внимание, что Северомуйский тоннель используется в том числе для военных поставок. Тоннель был открыт в 2003 году и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России, его протяженность более 15 км.