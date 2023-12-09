В Киеве в субботу, 9 декабря, демонтировали памятник советскому военачальнику Гражданской войны Николаю Щорсу. Памятник находился на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти 14 метров. Долгое время он считался одним из наиболее известных памятников украинской столицы. Снятый с пьедестала памятник передадут в государственный музей авиации Украины им. О.К.Антонова.

Перед этим с монумента сняли охранный статус. 12 ноября 2022 года экспертный совет Минкультуры рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. В марте 2023 украинский министр культуры Александр Ткаченко предложил убрать только часть памятника — саму фигуру красного командира, который сидит на коне. "Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь", — отметил он.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве



Памятник Щорсу установили в Киеве в 1954 году. Он был создан украинскими скульпторами и архитекторами, а позировал для него, будучи студентом, первый президент Украины Леонид Кравчук.

В апреле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". В начале мая Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. По данным СМИ, с июля 2023 года только в Киеве демонтировали более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

Красный комдив Николай Щорс



Кадровый офицер Николай Щорс после революции 1917 года в период Гражданской войны стал командиром дивизии Красной армии, командуя украинскими повстанческими формированиями, сражавшимися на стороне большевиков. Он погиб в 1919 году в возрасте 24 лет в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики (УНР).



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