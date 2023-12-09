Украина, возможно, не сможет провести новое крупное наступление до 2025 года, говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Украина переходит к стратегической обороне после того, как не смогла добиться освобождения больших территорий в ходе летнего наступления 2023 года, пишет издание.

При этом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы оказалась под вопросом, а в самой Украине возникли политические разногласия.

"Способность Украины вернуть себе более значительную часть своей территории сейчас находится под вопросом, в то время как перевод Путиным экономики на военные рельсы укрепил его позиции на войне, а в последнее время и в дипломатической сфере", — говорится в статье.

В материале говорится, что Украина сильно истощена войной, и что ей нужно время для восстановления.

Статья была написана в украинском городе Лиман, и в ее репортажной части говорится о том, что на этом участке фронта и украинские, и российские войска готовятся к продолжительной обороне, делая длинные и глубокие окопы и возводя другие фортификационные сооружения.

Однако такая позиционная война не означает, что стороны не будут проводить маневренные операции, кроме того, остается морской театр военных действий, отмечают авторы статьи.

В любом случае, говорится в ней, сейчас окончательно стало понятно, что война будет долгой.

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