Центральная криминальная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении Воислава Тордена, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине. Об этом сообщает Rus.DELFI.ee.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, сообщает финская служба новостей Yle.

Решение будет принято на основе материалов, предоставленных украинскими властями. В них приводятся аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину, а также обоснования того, почему мужчину подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, предполагаемое преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и осуществления правосудия".

Верховный суд Финляндии постановил в пятнрицу, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину. Суд обосновал свое решение тем, что в Украине Тордена ждет обращение, унижающее человеческое достоинство. Сейчас Торден находится в изоляторе временного содержания Погранохраны.

Финские пограничники задержали Тордена, также известного как Яна "Славяна" Петровского, 20 июля 2023 года в аэропорту Хельсинки-Вантаа у выхода на посадку на рейс в Ниццу. На следующий день уездный суд Хельсинки заключил его под стражу на основании Закона об иностранцах.

Торден включен в санкционный список ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и ему запрещен въезд в Финляндию. Он, однако, сменил имя и сумел въехать в Финляндию по новым документам.

В санкционном списке ЕС указано, что Петровский занимал должность командира неонацистской ДШРГ "Русич". Украина обвиняет Петровского в жестокости по отношению к пленным украинским солдатам.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram