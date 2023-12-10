По меньшей мере шесть человек погибли в Теннесси в результате торнадо и сильных штормов, обрушившихся на этот южный американский штат в субботу.

Местные службы экстренной помощи сообщили, что десятки тысяч человек остались без электричества, а многие строения были разрушения.

Три смерти были зарегистрированы в северном пригороде Нэшвилла, столицы штата.

Еще три человека — двое взрослых и ребенок — погибли в городе Кларксвилл, примерно в 80 км к северо-западу от Нэшвилла.

На видео, опубликованных в социальных сетях, запечатлены разрушенные здания, перевернутые автомобили и вырванные с корнем деревья. На кадрах видны воронки крупных торнадо, стелющиеся по земле, и яркие вспышки молний в небе.

В офисе шерифа округа Монтгомери, к которому относится Кларксвилл, подтвердили, что в городе были повреждены несколько домов.

В субботу вечером мэр Кларксвилла объявил режим чрезвычайного положения, который действует и в воскресенье. "Это удручающие новости, мы всем сердцем сочувствуем тем, кто потерял близких", — сказал мэр Джо Питтс, добавив, что город готов их поддержать.

В округе Монтгомери также были госпитализированы 23 человека, сообщили местные власти.

По данным сайта poweroutage.us, по состоянию на 3:00 ночи в воскресенье по местному времени (полдень по Москве) без электричества в штате Теннесси оставались почти 45 тысяч человек.

Обесточены также десятки тысяч домов и в соседнем штате Алабама.

В субботу Национальная метеорологическая служба выпустила несколько предупреждений о торнадо в Теннесси.

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