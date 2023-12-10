Посол США в НАТО Джулиана Смит в интервью Латвийскому телевидению заявила, что альянс не станет ждать, пока Россия восстановит свои вооруженные силы восстановит, а "обеспечит Латвии то, что ей необходимо для защиты", передает агентство LETA со ссылкой на портал rus.lsm.lv.

Начальник польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера считает, что у НАТО в запасе есть около трех лет. В МИД Германии прогнозируют, что немного больше, 5-9 лет. Но даже если больше десятилетия — альянсу нужно считаться с тем, что Россия снова восстановит армию, отметила посол США в НАТО.

"Важно, что НАТО не ждет. НАТО очень сосредоточено на ваших нуждах безопасности в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем остальные страну-участницы альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу — не только США, но и другие страны блока", — подчеркнула Смит.

"У нас в Восточной Европе есть новые многонациональные батальоны размерами до бригады. У нас новые планы, новая стратегия, новая доктрина, чтобы обеспечить способность защитить каждый дюйм территории НАТО. И мы сосредотачиваемся на гибридных угрозах — не только танках, которые пересекают границу, но и на кибербезопасности. Мы сосредотачиваемся на дезинформации, критической инфраструктуре. И поэтому альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО", — рассказала посол.

Что касается западного оборонного производства, то здесь, по словам дипломата, есть хорошие новости. В США удалось в короткие сроки заметно увеличиьт объем производства оружия и боеприпасов — например, выпуск 155-миллиметровых снарядов почти удвоен.

"И многим европейским странам удалось увеличить свое производство. Это не так, что в Европе никто не может работать по сменам 24 часа. Это происходит много где по всей Европе. Поэтому я думаю, что многое показывает, что именно НАТО делает для увеличения оборонного производства в странах-участницах".

По словам Джулианы Смит, Россия по очевидным причинам стремится нарастить выпуск военного пормышленного производства. Но у посла США в НАТО это не вызывает опасений:

"Я вижу огромный прогресс в НАТО, Евросоюзе и отдельных странах, которые становятся очень творческими и номаторскими в поиске способов сотрудничества между общественным и частным сектором, чтобы и пополнить наши сократившиеся запасы, и обеспечить, чтобы и у украинцев было необходимое им", - отметила она.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram