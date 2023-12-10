Армия обороны Израиля с воскресенья, 10 декабря, будет ежедневно сообщать о числе погибших и раненых военнослужащих. Данные будут обновляться раз в день.

По последним данным, с начала 7 октября войны против террористической организации ХАМАС погибло 425 солдат и офицеров. Из них 97 человек погибли после начала наземной операции в секторе Газа 27 октября.

С начала войны были ранены 1593 военнослужащих ЦАХАЛ. Тяжелые ранения с 7 октября получили 255 человек, из них 127 военнослужащих - после 27 октября.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, комментируя ход военной операции: "Есть очень большие успехи против ХАМАС, и у этого есть очень явные проявления: убиты тысячи террористов, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации". "Обещаю вам одну вещь: мы победим, другого варианта нет", - подытожил Галант на встрече с военнослужащими.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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