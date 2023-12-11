Сообщается, что все восемь ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты Воздушными силами Украины. Атака на столицу произошла в четыре утра.
Согласно сообщению Воздушных сил в телеграме, ракеты были запущены с северного направления, по предварительной информации — из Брянской области.
Украинские военные также сообщают, что сбили все 18 "шахедов", запущенных россиянами в начале ночи из Крыма.
Киевские власти сообщают, что в результате падения обломков сбитой ракеты на юго-востоке украинской столицы пострадали четыре жителя района Бортничи, но физические ранения получил только один из них.
Как сообщает в телеграме военная администрация Киева, 31-летний мужчина получил осколочные ранения ног, и первая помощь ему была оказана на месте.
У трех женщин 60, 33 и 31 года от роду, как пишет администрация, «острая реакция на стресс». Им медики тоже оказали помощь на месте.
Бортничи находятся в Дарницком районе на юго-востоке Киева.
Администрация сообщает от имени своего главы Сергея Попко, что звучавшая ранее информация о падении обломков и в Голосеевском районе на юге столицы не подтвердилась.