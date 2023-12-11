В ночь на понедельник, 11 декабря, военные силы РФ атаковали Киев ракетами. Предварительно, в результате работы ПВО произошло падение обломков в двух районах города. Об этом говорится в Telegram-канале КГВА.

Сообщается, что все восемь ракет, выпущенных по Киеву, были сбиты Воздушными силами Украины. Атака на столицу произошла в четыре утра.

Согласно сообщению Воздушных сил в телеграме, ракеты были запущены с северного направления, по предварительной информации — из Брянской области.

Украинские военные также сообщают, что сбили все 18 "шахедов", запущенных россиянами в начале ночи из Крыма.

Киевские власти сообщают, что в результате падения обломков сбитой ракеты на юго-востоке украинской столицы пострадали четыре жителя района Бортничи, но физические ранения получил только один из них.

Как сообщает в телеграме военная администрация Киева, 31-летний мужчина получил осколочные ранения ног, и первая помощь ему была оказана на месте.

У трех женщин 60, 33 и 31 года от роду, как пишет администрация, «острая реакция на стресс». Им медики тоже оказали помощь на месте.

Бортничи находятся в Дарницком районе на юго-востоке Киева.

Администрация сообщает от имени своего главы Сергея Попко, что звучавшая ранее информация о падении обломков и в Голосеевском районе на юге столицы не подтвердилась.

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