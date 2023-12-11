Президент Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл покидает этот пост после того, как ее комментарии об антисемитизме, прозвучавшие во время слушаний в Конгрессе США, вызвали бурную негативную реакцию в стране и за ее пределами.

В университете заявили, что она "добровольно подала в отставку", но останется на своем посту до тех пор, пока ей не будет найдена замена.

Ранее Мэгилл извинилась за то, что не дала четкого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев, но тогда требования ее отставки не прекратились.

Во вторник вопрос о призывах к геноциду был задан в Конгрессе ей и президентам двух других престижных американских учебных заведений — Гарвардского университета и Массачусетского технологического института.

В американской системе образования должность президента университета примерно соответствует ректору в латвийских вузах — это высший административный пост в образовательном учреждении.

Все три президента университетов уклонились от прямого осуждения подобной риторики и заявили, что все "зависит от контекста".

Слушания в Конгрессе были посвящены массовым антиизраильским протестам в студенческой среде из-за войны между ХАМАС и Израилем, а также растущему числу проявлений антисемитизма на кампусах.

Главы трех ведущих вузов выступали перед комиссией, созванной для выяснения того, какие меры принимает руководство для пресечения подобных инцидентов.

Слушания длились около пяти часов, на протяжении которых член Палаты представителей от Республиканской партии Элиза Стефаник, близкая соратница бывшего президента США Дональда Трампа, несколько раз спрашивала у ректоров, согласны ли те, что использование таких лозунгов как "От реки до моря" и призывов к "интифаде" следует рассматривать как призывы к геноциду против еврейского народа. Ректоры не соглашались, что это одно и то же.

В конце заседания Стефаник задала вопрос более конкретно. "Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения [вашего университета] или его правила, касающиеся травли и харрасмента? Да или нет?" — спросила она, явно выходя из терпения.

Ответ Мэгилл прозвучал так: "Если слова перерастают в действия, это может быть [рассмотрено как] травля. Это решение, зависящее от контекста".

Глава Гарвардского университета Клодин Гей на тот же вопрос ответила: "Могут [нарушать], в зависимости от контекста. […] Если они направлены против конкретного человека".

Когда все трое руководительниц отказались однозначно ответить "да", видеозапись этого вопроса Стефаник разлетелась по интернету (только на странице самой конгрессвумен у этого видео более 15 млн просмотров), вызвав шквал негодования среди общественности, экспертов и политиков с обеих сторон политического спектра США.

Профессор права Гарвардского университета Лоуренс Трайб, известный лево-либеральными взглядами, в частности, отметил, что у него обычно не так много общего с ультра-консерватором Стефаник, но в этой ситуации он с ней согласен.

"Нерешительные, шаблонные и причудливо уклончивые ответы президента Гарварда Клодин Гей глубоко обеспокоили меня и многих моих коллег, студентов и друзей", — написал Трайб на своей странице в соцсети X.

Мэгилл также сразу подверглась жесткой критике. Ее, в частности, осудил высокопоставленный представитель Белого дома Дуг Эмхофф, сказав что отсутствие моральной ясности в ее ответе неприемлемо.

Крупнейший спонсор Пенсильванского университета, основатель и генеральный директор компании Stone Ridge Asset Management Росс Стивенс, отозвал грант в 100 млн долларов, который он планировал выделить учебному заведению.

Клодин Гей поспешила первой скорректировать свою позицию. "Призывы к насилию или геноциду против еврейской общины или любой другой религиозной или этнической группы отвратительны, им нет места в Гарварде. И те, кто угрожает нашим еврейским студентам, будут привлечены к ответственности", — написала она.

Вскоре после этого Мэгилл выпустила видеообращение, в котором извинилась за свой неоднозначный ответ, объяснив, что была сосредоточена на "давней политике университета, соответствующей Конституции США, которая гласит, что высказывания сами по себе не наказуемы". Но призывы к ее отставке не прекратились.

Отставку Мэгилл подтвердил глава попечительского совета Пенсильванского университета, добавив, что она останется штатным преподавателем в его Школе права.

Пенсильванский университет, широко известный как UPenn — один из старейших и наиболее престижных университетов США, который входит в элитную Лигу плюща наряду с такими учреждениями, как Гарвард и Йельский университет.

Третья участница слушаний в Конгрессе, президент Массачусетского технологического института Салли Корнблат пока не делала публичных комментариев, проясняющих ее позицию.

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