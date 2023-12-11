ФСБ России утверждает, что в 2023 году раскрыла в аннексированном Крыму "глубоко законспирированную разветвленную агентурную сеть" украинских спецслужб, которая была создана под контролем "западных кураторов". Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В пресс-релизе говорится, что "агентурная сеть" создавалась для совершения диверсий и терактов в отношении "главы" Крыма Сергея Аксенова, председателя "парламента" республики Владимира Константинова, "мэра" Ялты Янины Павленко, провоенного блогера Александра Талипова и бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

С начала 2023 года ФСБ дважды отчитывалась, что предотвратила покушение на Аксенова — в мае и июле. Кроме того, в июле сообщалось о взрыве во дворе многоквартирного дома в Феодосии, где живет Талипов, а в октябре — о покушении на Царева.

ФСБ также сообщила, что в течение года задержала в Крыму 18 "агентов и пособников" украинских спецслужб. Их обвиняют в причастности к пяти диверсиям на железнодорожных путях, подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз, а также взрывам автомобилей представителя "администрации" аннексированной части Запорожской области и российских военных.

Помимо этого, российская спецслужба отчиталась, что за подготовку "диверсионно-террористическхи актов" в Крыму за 2023 год осуждены 10 человек.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ регулярно отчитывается о предотвращенных диверсиях и терактах, а также задержании "завербованных украинскими спецслужбами россиян", в том числе в аннексированном Крыму.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram