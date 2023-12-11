Российского оппозиционера Алексея Навального, с 2021 года находящегося в заключении, увезли из колонии во Владимирской области в неизвестном направлении. Об этом сообщила в соцсети X (бывший Twitter) пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются", — написала Ярмыш.

В колонии особого режима №7 во Владимирской области политика, по словам его юристов, тоже нет. "В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду", — подчеркнула пресс-секретарь Навального.

Сегодня политик должен был по видеосвязи принять участие в судебном заседании, однако уже во второй раз трансляция не состоялась. В администрации колонии утверждают, что такое решение было принято по техническим причинам — в учреждении якобы проблемы с электричество. В минувшую пятницу к Навальному не пустили его адвокатов.

Всего соратники оппозиционера не знают, где он находится и что с ним происходит, уже шесть дней. По словам Ярмыш, это "особенно тревожно", поскольку на позапрошлой неделе Навальный жаловался на плохое самочувствие.

В феврале 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком". Политика задержали в московском аэропорту Шереметьево, спустя несколько дней суд заменил вынесенный в отношении него в 2014 году условный срок по "делу Ив-Роше" на реальный.

Весной 2022 года оппозиционера признали виновным в мошенничестве и оскорблении судьи, назначив суммарное наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима за создание "экстремистского сообщества" (таковым судья счел Фонд борьбы с коррупцией). 1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по статье о вандализме.

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