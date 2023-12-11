Теперь Сейм получил инициативу по назначению нового премьер-министра и вечером может проголосовать за назначение Дональда Туска.

Правительство Польши, возглавляемое Матеушем Моравецким, не получило вотум доверия в нижней палате польского парламента Сейма.

За предоставление действующему правительству вотума доверия проголосовали только 190 депутатов провластной партии Право и справедливость (PiS). Об этом выступили 266 депутатов от других партий.

"Этим свидетельствую, что в свете неполучения большинства голосов Сейм не предоставил вотум доверия Совету министров", — заявил маршалок Сейма Шимон Головня.

Он добавил, что теперь Сейм получил инициативу по назначению нового премьер-министра.

Сообщалось, что уже сегодня вечером Сейм может проголосовать за назначение Дональда Туска новым главой правительства и выразить ему доверие. В таком случае в среду новое правительство будет приведено к присяге президентом Анджеем Дудой.

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