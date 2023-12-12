Власти Финляндии приняли решение о возобновлении работы двух пропускных пунктов на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо на специальной пресс-конференции в Хельсинки.

В ночь со среды на четверг заработают КПП Ваалимаа на границе с Ленинградской областью и КПП Ниирала на границе с Карелией (с российской стороны это погранпункты Торфяновка и Вяртсиля соответственно). Разрешение на открытие этих КПП действует в течение месяца, до 14 января 2024 года.

Представитель финской Пограничной службы Микко Лехмус заявил, что власти решили возобновить работу именно этих двух пунктов пропуска, чтобы у живущих по обе стороны границы людей появилась возможность посещать родственников. Еще один аргумент — облегчение дипломатических и грузовых перевозок. Ваалимаа расположен на шоссе между Хельсинки и Санкт-Петербургом, Ниирала — между Йоенсуу и Петрозаводском.

В конце ноября правительство Финляндии полностью закрыло границу с Россией, на две недели приостановив работу всех девяти КПП. Официальный Хельсинки объяснял принятие такого решения наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, который, как утверждали власти страны, организовала Россия. Российские и финские журналисты, изучившие чаты мигрантов, не нашли следов какой-либо "скоординированной деятельности" со стороны властей РФ.

В последние дни финские власти заявляли, что ситуация на границе стабилизировалась — это позволило рассмотреть возможность открытия КПП. Впрочем, предупредила на брифинге министр внутренних дел Мари Рантанен, правительство продолжает следить за ситуацией и может пересмотреть свое решение в случае обострения обстановки.

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