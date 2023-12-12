Президент США Джо Байден подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом он заявил в Белом доме на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Meduza.

Зеленский 11-12 декабря уже в третий раз с начала полномасштабной войны посетил Соединенные Штаты.

"Эти деньги поступят быстро", – сказал Байден.

Однако главной финансовой помощи — на 60 миллиардов долларов — Зеленский по итогам поездки в США, похоже, не добился.

Визит Зеленского прошел на фоне разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине. Администрация Байдена уже более двух месяцев настаивает на скорейшем выделении 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе 61,4 миллиарда на помощь Украине и 14,3 миллиарда на помощь Израилю. В Белом доме подчеркивают, что помощь Киеву надо успеть одобрить до окончания 2023 года, поскольку ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы отказываются принять законопроект, требуя уступок по другим вопросам, в первую очередь ужесточения миграционной политики и обеспечения безопасности на южных границах США.

Как отмечает The New York Times, новый пакет помощи Киеву на 200 миллионов долларов, анонсированный Байденом, уже ранее был одобрен конгрессом. С начала полномасштабного российского вторжения США уже передали Украине 44 миллиарда долларов помощи.

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