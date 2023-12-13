Воздушная тревога в городе была объявлена только после серии взрывов, в результате которых пострадали более 50 человек.

В ночь на среду, 13 декабря, в Киеве была слышна серия взрывов, а в городе и области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Украинская правда". Как заявили местные власти, по городу были выпущены баллистические ракеты, все из которых сбили силы ПВО. Обломки ракет упали на левом берегу города, в Дарницком и Днепровском районах.

Власти Киева сообщили, что в результате воздушной атаки пострадали 51 человек, 18 из них госпитализированы.

В Днепровском районе обломками ракеты поврежден фасад многоквартирного жилого дома, в самом доме произошло возгорание. По словам Кличко, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей.

Кличко сообщил также о возгорании двух частных домов в Днепровском и Дарницком район украинской столицы, повреждении ряда автомобилей. Кроме того, в Днепровском районе от обстрелов пострадала больница, рассказал Кличко. На месте пожаров работают экстренные службы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram