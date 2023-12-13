Впервые в истории Польши кабинет министров сформировало большинство, состоящее сразу из четырех партий, причем отнюдь не близких идеологически: условно либеральной "Гражданской платформы", левых из "Левицы" и блока "Третий путь" (состоит из Польской крестьянской партии и консервативной "Польши 2050").

Злые языки называют этот сплав молодости и опыта, правых и левых, радикалов и сторонников постепенных изменений взрывной смесью, которая рано или поздно приведет к распаду коалиции и досрочным выборам. Другие — считают, что как минимум до намеченных на 2025 год президентских выборов коалицианты будут обречены на единство.

Сам Дональд Туск, представляя свое правительство, обещал, что несмотря на политическую разномастность, его команда станет образцом солидарности, лояльности и ответственности.

Кадровый состав нового польского правительства можно анализировать отдельно. Ограничимся коротким рассказом о двух министрах, особенно важных для Восточной Европы в нынешней обстановке.

Владислав Косиняк-Камыш

Министром обороны, а заодно первым вице-премьером в правительстве Дональда Туска стал 42-летний лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Он медик по образованию; во время пандемии коронавируса он вспомнил о своих компетенциях и стал волонтером в одной из краковских больниц.

В политике Косиняк-Камыш с начала 2000-х, пиком его карьеры был пост министра труда и социальной политики в прошлом правительстве Туска (именно он взял на себя ответственность за непопулярное решение о повышении пенсионного возраста для поляков).

Если у вас возник вопрос, почему политик, который на протяжении своей карьеры никогда не пересекался с армией, стал министром обороны государства, которое заявило об амбиции построения самых многочисленных вооруженных сил на европейском континенте, то этот вопрос возник не только у вас. Даже часть польских наблюдателей говорят, что это назначение выглядит уж очень "авторским", а слова Туска о том, что именно многоопытный профессиональный политик лучше всего обеспечит осуществление гражданского контроля над армией, убеждают не всех.

Существует версия, что именно в области национальной безопасности и обороны новое правительство будет просто вынуждено сотрудничать с верховным главнокомандующим, президентом Анджеем Дудой, который принадлежит к противоположному политическому лагерю.

Польская крестьянская партия, которую возглавляет Косиняк-Камыш — ближайшая к "Праву и справедливости" сила из входящих в коалицию. Посему новый министр обороны заодно будет выполнять неформальную функцию посредника между правительством и президентским дворцом.

Чего именно стоит ждать от Косиняка-Камыша непосредственно в сфере его ответственности, пока что спрогнозировать сложно. Журналисты Gazeta Wyborcza отмечают, что во время недавней избирательной кампании он несколько раз критиковал использование польских военных в качестве декораций к выступлениям лидера "Права и справедливости" Ярослава Качиньского.

Косиняк-Камыш выступал за усиление роли Польши в НАТО, а также обещал, что в случае смены власти новое правительство оставит в силе подписанные предшественниками многомиллионные контракты на закупку вооружений.

Радослав Сикорский

Зато в компетентности нового министра иностранных дел Радослава Сикорского сомнений ни у кого быть не должно: он самый опытный член правительства Туска.

Сикорский — выпускник Оксфорда, в прошлом журналист, корреспондент западных изданий в Афганистане во время советской интервенции в эту страну, лауреат конкурса World Press Photo.

Он возглавлял министерство обороны Польши в 2005-2007 годf[, когда при власти была партия братьев Качиньских, но в какой-то момент рассорился с ними и перешел в "Гражданскую платформу" Дональда Туска. С тех пор в "Праве и справедливости" его считают предателем.

Сикорский был министром иностранных дел во время первого премьерства Дональда Туска, с 2019 года он депутат Европарламента.

Политик слывет убежденным евроатлантистом, сторонником сближения Польши как с США, так и с Францией и Германией. Считается, что это Сикорский совместно со шведским коллегой Карлом Бильдтом придумал формат "Восточного партнерства", в частности, предусматривающий сближение Украины и Молдовы с Евросоюзом.

Сикорский принимал участие в мирных переговорах западных дипломатов с Виктором Януковичем на исходе Евромайдана, сегодня он выступает за сближение Украины с Евросоюзом и считает, что членства Киева в ЕС абсолютно соответствует национальным интересам Польши.

"Членство Украины в ЕС будет непростым вызовом, например, в сельском хозяйстве, но он коренным образом изменит баланс сил: Евросоюз больше не будет клубом каролингов, к которому присоединилась Центральная Европа, а будет по-настоящему дышать двумя легкими… Настоящей стратегической осью Союза стала бы ось Париж-Берлин-Варшава и, в перспективе, Киев. Для Польши это просто фантастика: России было бы гораздо труднее угрожать нам. А со сменой власти в Москве появилась бы и возможность европеизации Беларуси. Тогда мы оказались бы в безопасном центре, а не в роли прифронтовой страны", — говорил он еженедельнику Polityka в феврале этого года.

Относительно будущего России диагноз Сикорского звучит удручающе: "Россияне реализовали пророчество моего ментора и друга Збигнева Бжезинского, который им еще 30 лет назад сказал: вы будете либо союзником Запада, к чему мы вас приглашаем, хоть при этом и нужно будет придерживаться определенных правил, либо вы станете вассалом Китая. И Путин сделал плохой для россиян выбор".

А еще Сикорский знаменит своими отнюдь не дипломатическими выражениями. В прошлом году, напоминает Gazeta Wyborcza, в своем аккаунте в X (бывший Twitter), за которым следят более миллиона подписчиков, политик написал, что взрыв на газопроводе Nord Stream — это, по всей видимости, работа американцев. Позже этот твит использовал в качестве аргумента в дебатах российский посол при ООН.

Когда журналисты намекают Сикорскому, что иногда можно воздержаться от громких необдуманных заявлений, он отвечает: "Ежемесячник Foreign Policy признал меня одним из ста глобальных интеллектуалов за то, что я говорю правду, даже когда это не дипломатично. Но бывает, что мне приходится за это платить".

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