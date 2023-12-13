Киберподразделениям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины удалось взломать серверы Федеральной налоговой службы РФ, говорится в заявлении ведомства.

В разведке утверждают, что во время операции хакерам удалось взломать один из центральных серверов ФНС, после чего сотрудники спецслужбы якобы получили доступ к более чем двум тысячам региональных серверов. Также хакерской атаке подверглась российская IT-компания, выполнявшая функции банка данных для ФНС, говорится в заявлении ГУР.

В ведомстве утверждают, что в ходе операции "все серверы [ФНС] получили вредоносное программное обеспечение", а в результате кибератаки "были полностью ликвидированы конфигурационные файлы, обеспечивавшие функционирование разветвленной системы ФНС". Более того, в ГУР заявили, что вся база данных налоговой и ее резервные копии якобы были уничтожены.

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период", — говорится в заявлении разведки.

Помимо этого, в украинском ведомстве добавили, что весь интернет-трафик ФНС "оказался в руках военной разведки Украины". Также утверждается, что работа налоговой якобы была остановлена, а российские специалисты "пытаются ее возобновить уже четвертый день". В то же время в ГУР считают, что полное восстановление налоговой системы невозможно, а "паралич в работе ФНС" продлится еще минимум месяц.

В свою очередь ФНС РФ отрицает, что серверы ведомства были взломаны украинской разведкой. В комментарии РИА "Новости" налоговая служба подчеркнула, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные россиян находятся в безопасности. При этом ранее в контактном центре ФНС Telegram-каналу Port сообщили, что у пользователей могут наблюдаться проблемы с доступом к онлайн-сервисам. Причину проблем в ведомстве отказались уточнить.

В тот же день, когда ГУР сообщила о взломе ФНС, в Украине произошел серьезный сбой в работе крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар", который, среди прочего, привел к проблемам в работе инфраструктурных объектов по всей стране. Например, во Львове из-за сбоя возникли сложности с уличным освещением, а в Сумах отключилась система оповещения о воздушных тревогах.

Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров назвал сбой результатом хакерской атаки со стороны России, а СБУ начала производство по восьми статьям уголовного кодекса. В ведомстве также считают, что за атакой на оператора могут стоять российские спецслужбы.

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