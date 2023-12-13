Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом. Утром в среду, 13 декабря, его самолет, прилетевший из Вашингтона, приземлился в Осло. В соцсетях украинский лидер написал, что он прибыл в Норвегию для участия во втором саммите Украина — Северная Европа.
"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель — безопасность и справедливый и прочный мир на континенте", — указал Зеленский.
Ожидается, что на двусторонних переговорах с участниками саммита среди прочего будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в развязанной Москвой войне. В программе визита президента Украины, по его словам, также запланированы аудиенция у короля Норвегии Харальда V, посещение норвежского парламента, встречи с местными политиками и предпринимателями.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере написал в Facebook, что "тепло приветствует" Зеленского в Норвегии", добавив, что Норвегия "будет продолжать поддерживать оборону Украины" в ее борьбе за свободу и демократию. "Это также важно для нашей свободы и безопасности. Это одна из тех тем, о которых мы с Зеленским будем говорить сегодня на встрече", — подчеркнул он.
Последний раз Владимир Зеленский встречался с лидерами стран Северной Европы на саммите в Хельсинки в мае 2023 года. Как сообщили в канцелярии президента Финляндии, саммит в Осло является продолжением данного формата. Как отмечают норвежские СМИ, это первый визит украинского президента в Норвегию.