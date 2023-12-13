Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом. Утром в среду, 13 декабря, его самолет, прилетевший из Вашингтона, приземлился в Осло. В соцсетях украинский лидер написал, что он прибыл в Норвегию для участия во втором саммите Украина — Северная Европа.

"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель — безопасность и справедливый и прочный мир на континенте", — указал Зеленский.

I have arrived in Oslo for the second Ukraine-Northern Europe Summit. Together with the leaders of Norway, Denmark, Iceland, Finland, and Sweden, we will discuss strengthening defense, political, and economic cooperation, as well as our common future in Europe. Our goal is… pic.twitter.com/q0JsvYJJJP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

Ожидается, что на двусторонних переговорах с участниками саммита среди прочего будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в развязанной Москвой войне. В программе визита президента Украины, по его словам, также запланированы аудиенция у короля Норвегии Харальда V, посещение норвежского парламента, встречи с местными политиками и предпринимателями.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере написал в Facebook, что "тепло приветствует" Зеленского в Норвегии", добавив, что Норвегия "будет продолжать поддерживать оборону Украины" в ее борьбе за свободу и демократию. "Это также важно для нашей свободы и безопасности. Это одна из тех тем, о которых мы с Зеленским будем говорить сегодня на встрече", — подчеркнул он.

Последний раз Владимир Зеленский встречался с лидерами стран Северной Европы на саммите в Хельсинки в мае 2023 года. Как сообщили в канцелярии президента Финляндии, саммит в Осло является продолжением данного формата. Как отмечают норвежские СМИ, это первый визит украинского президента в Норвегию.

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