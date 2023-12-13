Литовский парламент рассмотрит законопроект, предполагающий введение обязательного тестирования на знание государственного языка для иностранцев, которые уже провели в стране пять лет и хотят продлить действие своего вида на жительство. Об этом сообщает LRT.

Авторы инициативы обращают внимание, что действующее законодательство позволяет продлевать временный вид на жительство неограниченное число раз, в то время как для получения постоянного ВНЖ нужно продемонстрировать владение литовским языком и знание основ конституции. По мнению депутатов, это "создает риски формирования диаспор иностранцев".

Ожидается, что рассмотрение предложенных поправок состоится на одном из заседаний весенней сессии литовского Сейма в следующем году.

Также депутаты предложили ужесточить ответственность работодателей при приеме на работу иностранцев. В частности, парламентарии считают необходимым аннулировать ВНЖ или отказывать в выдаче нового документа, если его обладатель отсутствовал в стране на протяжении 90 дней из идущих подряд 180. Кроме того, если поправки будут приняты, иностранцы смогут менять место своей работы только через шесть месяцев после получения вида на жительство.

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