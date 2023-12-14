В ночь на 14 декабря войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед-136/131" и зенитными управляемыми ракетами С-300.

По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, шесть ракет были выпущены около полуночи в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Дроны запускались тремя волнами в направлении Одесской области. Средства ПВО уничтожили 41 из 42 беспилотников, атаковавших Украину, заявили в ВСУ.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате обстрелов в Одесской области зафиксировано попадание в хозяйственное сооружение. Также поблизости загорелся легковой автомобиль, еще 11 зданий получили повреждения.

На месте взрыва пострадали 11 человек. После осмотра работниками медицинской службы в больницы были госпитализированы пятеро раненых, в том числе три ребенка.

Кроме того, целью российских атак стала припортовая инфраструктура на Дунае вдоль украинско-румынской границы, информирует командование сил обороны юга Украины. В результате падения обломков дронов повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Удар ракетами С-300 пришелся по селу Миролюбовка в Херсонской области, сообщили в ВСУ. Там разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки, а также повреждены учебное и медицинское учреждения. Под завалами дома погибла пожилая женщина. В Николаевской области ракеты упали в городе Снигиревка, не причинив существенных повреждений.

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