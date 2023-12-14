Правительство Эстонии одобрило предложенный министром обороны Ханно Певкуром новый пакет военной помощи для Украины на сумму 80 млн евро, сообщает ERR.

В частности, Таллин передаст Киеву противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, "различную наземную и водную технику", а также водолазное оборудование. Подробный перечень вооружения и другие детали поставки не разглашаются по соображениям безопасности.

"Этим масштабным пакетом помощи мы показываем, что борьба Украины за свободу может быть успешной только в том случае, если союзники продолжат ее поддерживать", — заявил Певкур.

Комментируя решение правительства, глава эстонского военного ведомства подчеркнул, что передача очередного пакета военной помощи Украине не нанесет ущерба обороноспособности Эстонии. По его словам, страна оперативно "пополнит необходимые запасы".

По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Таллин пообещал передать или уже передал Киеву военную помощь в размере 461 млн евро. Объем поддержки составил 1,31% ВВП Эстонии, по этому показателю страна находится на третьем месте в мире (Норвегия — на первом, Литва — на втором, Латвия — на четвертом).

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