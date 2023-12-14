Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила о достижении договоренности заключить Соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, пишет Yle.

Документ облегчает оборонное сотрудничество и обучение военных между Финляндией и США, а также открывает для американских военных 15 финских военных баз. Планов по размещению в стране постоянных военных баз США сейчас нет, заявили в Хельсинки.

Также соглашение гарантирует, что Финляндия получит помощь от Соединенных Штатов в кризисной ситуации за рамками обязательств двух стран как членов НАТО.

Как пишет Yle, основные положения документа уже утверждены, военные из обеих стран сейчас обсуждают последние детали. Церемония подписания соглашения пройдет в Вашингтоне в понедельник.

"Это довольно жесткая превентивная мера в отношении нашего соседа. Действия России изменили в лучшую сторону военное сотрудничество между странами Северной Европы и странами Европы", — заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение не исключает размещение в Финляндии ядерного оружия, но добавил, что власти будут руководствоваться местным законодательством. Закон о ядерной энергетике прямо запрещает хранение и транспортировку ядерного оружия на территории страны.

Ранее аналогичное соглашение с США подписали власти Швеции, в 2021 году это сделала Норвегия, напоминает ERR. Для американских военных были открыты 17 и 4 военных объекта соответственно.

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