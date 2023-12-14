Власти Финляндии вновь закроют все пропускные пункты на границе с Россией, объявила глава МВД Мари Рантанен.

Два пограничных пункта, Ваалимаа и Ниирала, пробыли открытыми менее дня: их открыли в четверг утром, 14 декабря, поскольку ситуация с наплавом мигрантов улучшилась.

Как пишет портал Yle.fi, около 16:00 Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила, что на МАПП Ваалимаа уже прибыли 12 просителей убежища. По крайней мере некоторые из них являются гражданами Сомали и Сирии, среди прибывших есть мужчины и женщины. По словам заместителя командующего пограничной охраной Северной Карелии Самули Муртонена, сегодня на пограничный пункт Ниирала прибыли почти 50 просителей убежища.

В связи с этим министр внутренних дел Мари Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов заявила, что правительство полностью закроет границу с Россией.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет два пограничных пункта на месяц. Ваалима и Ниирала с российской стороны называются Торфяновка и Вяртсиля. Один расположен на границе Финляндии с Ленинградской областью, другой – с Карелией.

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