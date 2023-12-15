В ночь на пятницу Израиль продолжал наносить авиаудары по сектору Газу. При этом, как сообщается, среди погибших в результате ударов по Хан-Юнису и Рафаху на юге есть дети, передает Русская служба BBC.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что не хочет, чтобы Израиль прекратил атаковать ХАМАС. Однако он считает важным "сосредоточиться на спасении жизней мирных жителей".

В свою очередь представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тома назвала сектор Газа "непригодной для жизни" территорией.

В беседе с BBC News Channel она рассказала, что испортившаяся погода ухудшает и без того ужасные условия в анклаве.

По словам Тома, у БАПОР есть 150 мест для размещения беженцев, но нужно больше, поскольку эти приюты "переполнены и больше не могут принимать людей".

Палестинцы строят лачуги или живут в автомобилях, описала она ситуацию в секторе Газа. Деятельность БАПОР, как сказала представитель ООН, по сути ограничена гордом Рафах из-за "сильных бомбардировок" ЦАХАЛ.

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