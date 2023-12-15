Условия жизни в секторе в секторе Газа на фоне войны Израиля с ХАМАС ухудшаются с каждым днем. Палестинскому анклаву не хватает гуманитарной помощи. Особую обеспокоенность вызывает дефицит питьевой воды, сообщает Euronews.

Чтобы выжить, утверждают некоторые люди, им приходится пить морскую воду. Хотя это опасно для здоровья.

Дина Абу Аль-Арадж, жительница Газы: "Из-за войны у нас нет воды. Мы приезжаем сюда пить морскую воду, хотя она и вредна для здоровья. Но нам нужна вода, все равно из какого источника".

Военные действия на территории анклава израильская армия начала после нападения ХАМАС на еврейское государство. Операция идет более двух месяцев. В ЮНИСЕФ заявили, что эскалация боевых действий в секторе Газа оказывает катастрофическое воздействие на детей. У них нет достаточного доступа к воде, пище, и лекарствам. Им также необходимы одеяла и теплая одежда.

Ранее ООН признала сектор Газа "непригодным для жизни".

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