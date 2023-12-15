Более 500 человек, 102 из них с серьезными переломами, попали в больницу после столкновения двух поездов метро в Пекине. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Авария произошла вечером в четверг в час пик на крутом спуске на наземном отрезке путей. Причиной столкновения стал сильный снегопад.
В пятницу утром 423 пострадавших были выписаны из больницы.
67 остаются под наблюдениям врачей, 25 из них, по словам медиков, нуждаются в дополнительном уходе.
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