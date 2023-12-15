Принц Гарри частично выиграл инициированное им дело против британского таблоида Daily Mirror, в котором речь шла о взломе мобильных телефонов и других незаконных методах сбора информации о знаменитостях, применявшихся журналистами в прошлом.

В пятницу Высокий суд Лондона постановил, что мобильный телефон герцога Сассекского действительно был взломан сотрудниками Daily Mirror и других газет, издающихся медиахолдингом Mirror Group (MGN). Истцу присудили компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов (около 180 тыс. долларов США) .

MGN принесла свои извинения, признав свои "исторические правонарушения".

Адвокат принца Гарри Дэвид Шерборн заявил, что теперь финансовые регуляторы и полиция должны предъявить издателям обвинения. По его словам, в ходе разбирательства были раскрыты шокирующие масштабы "системного и ужасающего поведения", о которых явно знали руководители MGN.

"Сегодня великий день с точки зрения установления истины, а также ответственности", — сказал адвокат от имени принца Гарри.

Рассудив, что в деле принца Гарри имел место "взлом телефона в крупных масштабах", судья Тимоти Фанкорт признал доказанным то, что информация, содержавшаяся в 15 из 33 газетных статей, на которые жаловался принц, была получена путем незаконного взлома.

Остальные 18, по словам Фанкорта, могли быть написаны с использованиями других методов поиска информации, являвшихся в то время законными.

"Исторический суд"

Судебное разбирательство началось в Высоком суде в мае этого года и заняло семь недель.

Его называли "событием исторического масштаба", поскольку принц Гарри стал первым членом британской королевской семьи за 130 лет, выступившим в качестве свидетеля на суде.

Выступая на открытом процессе не только в качестве истца, но и в качестве свидетеля, Гарри обвинил издателей в том, что те годами собирали информацию о его личной жизни неправомерными методами, включавшими прослушку голосовых сообщений мобильных телефонов и найм частных детективов.

По его словам, за период с 1995 по 2011 год газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и People опубликовали десятки новостных историй о его отношениях с бывшей девушкой Челси Дейви, о его военной службе, а также обвинения в употреблении им наркотиков, основанные данных, полученных незаконным путем.

После вынесения вердикта судья Фанкорт заявил, что "15 из 33 рассмотренных статей были результатом взлома его мобильного телефона или мобильных телефонов его знакомых, либо результатом другого незаконного метода сбора информации".

"Такое происходило время от времени примерно с конца 2003 года по апрель 2009 года", — пояснил судья.

Он также подчеркнул, что в остальных статьях он не нашел следов хакерской деятельности, а Гарри заподозрил в этих случах взлом, потому что в то время в Mirror Group действительно был широко распространен взлом телефонов.

Принц Гарри был не единственным истцом в деле против Mirror Group. Их было около 100 человек, включая певицу Шерил, покойного Джорджа Майкла (интересы которого представляли его правопреемники), двух актеров из популярнейшей британской мыльной оперы "Улица Коронации", бывшую жену известного юмориста Пола Уайтхауза и многих других.

Одним из громких разоблачений процесса стал тот факт, что суд признал лично причастными к неправомерному сбору информации о знаменитостях высокопоставленных редакторов бульварных газет — в частности Пирса Моргана, бывшего редактора Daily Mirror, в последствии ставшего известным телеведущим.

Адвокат принца Гарри заявил, что они должны понести ответственность.

В заявлении издателей Mirror Group (MGN) говорится: "Мы приветствуем сегодняшнее решение, которое привносит ясность, необходимую бизнесу, чтобы двигаться вперед после событий, произошедших много лет назад".

"За те ситуации, где имели место исторические правонарушения, мы безоговорочно извиняемся, берем на себя полную ответственность и обязуемся выплатить соответствующую компенсацию".

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