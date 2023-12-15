ЕС выделит Украине €1,5 млрд в ближайшие дни — глава Еврокомиссии

По ее словам, эти средства позволят Киеву создать финансовую подушку в начале 2024 года до выделения основных средств из пакета объемом 50 млрд евро.

Как мы уже сообщали, власти ЕС надеются согласовать этот вопрос на саммите в начале года. По словам главы Еврокомиссии, встреча может пройти в конце января — начале февраля, однако точная дата пока не известна.