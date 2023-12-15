Эстония запросила у Еврокомиссии почти 30 млн на покупку дронов и другого оборудования для наблюдения за восточной границей, но получила отрицательный ответ из Брюсселя, поскольку у нас слишком низкое миграционное давление, пишет Rus.Postimees.

В последние месяцы и Postimees, и другие издания неоднократно писали о том, что на полное строительство эстонско-российской границы не хватает десятков млн евро.

Когда на этой неделе Politico рассказал о завершении строительства нового участка границы, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил изданию, что получение контроля над 340-километровой границей — непростая задача, независимо от того, идет ли речь о наземной инфраструктуре или о технологиях наблюдения на воде. "Эстония подала заявку на финансирование для развития таких возможностей, как наблюдение с помощью дронов и радиолокационные позиции на озерах и реках, но до сих пор наши потребности не соответствовали критериям или не были приоритетом".

Еврочиновник сообщил Politico, что запрос Эстонии на сумму почти 29,44 млн евро был отклонен в ноябре, поскольку гранты Фонда пограничного контроля и визовой политики в первую очередь предназначены для стран с наиболее острыми проблемами иммиграционного давления.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Кристины Отс, комиссия не удовлетворила запрос Эстонии, поскольку общее количество запросов, поданных странами-членами ЕС, более чем в два раза превысило сумму, распределенную в раунде подачи заявок. Таким образом, как писало издание Politico, в этом раунде заявок поддержку получили государства-члены с наибольшим миграционным давлением, и по сравнению со многими другими странами миграционное давление в Эстонии невелико.

"Финансирование на данный момент доступно для уже действующих проектов. На данный момент мы пытаемся понять, где взять дополнительные средства. Есть разные идеи и варианты: найти другой внешний источник финансирования, сократить масштабы проекта и бюджета, найти эти деньги из государственного бюджета ближайших лет. Возможно, комбинация всех трех вариантов, но это выяснится в будущем", — сказала Отс.

Однако Эстония не останется с пустыми руками. В предыдущем бюджетном периоде Эстония получила 21,7 млн евро, на которые были закуплены дроны, системы обнаружения дронов, наземные и водные патрульные машины, радары и различное другое необходимое оборудование для наблюдения. В текущий период ЕС поддерживает защиту нашей внешней границы, выделяя 28 млн евро.

Также на прошлой неделе Postimees писал, что для повышения безопасности границы ДПП планирует построить в Ида-Вирумаа дополнительные 15 радиолокационных позиций и создать современные возможности наблюдения с помощью дронов, что позволит в режиме реального времени получать полный обзор восточной границы.

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