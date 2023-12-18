В американском городе Дэлавер водитель автомобиля врезался в машину из кортежа президента США Джо Байдена. Сам президент не пострадал. Об инциденте сообщает Reuters.
Инцидент произошел около 20.00 по местному времени. Обстоятельства происшествия выясняются.
По свидетельствам очевидцев, автомобиль столкнулся с внедорожником входящего в состав охраны президента США кортежа.
"Агенты Секретной службы оцепили виновника ДТП, перекрывшего движение по улице, вытащили оружие и направили его на темнокожего водителя за рулем", - сообщает Reuters.
ДТП произошло после встречи Байдена и его супруги Джилл с членами предвыборной команды в избирательном штабе.
"В настоящее время Байден и его жена благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне и находятся в безопасности", — уточняет агентство.