Суды, рассматривающие иски российского оппозиционера Алексея Навального к колонии, где он отбывает заключение, приостановили изучение соответствующих дел до "установления местонахождения" истца. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня у Алексея должно быть 7 судов. Первые два уже состоялись — его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до "установления местонахождения Навального". За выходные юристы ФБК (Фонда борьбы с коррупцией — прим. Delfi) сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране. Ожидаем ответы", — написала Ярмыш в соцсети X (бывший Twitter).

По данным издания SotaVision, адвокаты Навального просили не приостановить, а отложить рассмотрение исков — это позволило бы направить в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ запрос о местонахождении политика. В итоге заседания были перенесены.

Сотрудники ФСИН с 6 декабря не пускают адвокатов к Навальному, отбывающему наказание в одной из колоний во Владимирской области. Тогда же его перестали подключать по видеосвязи к заседаниям судов. 15 декабря стало известно, что, по данным колонии, политик "убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области". Других подробностей в справке не содержалось.

По одной из версий, Навального этапируют в другую колонию. Baza без ссылки на источники писала, что оппозиционера перевезли в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Соратники Навального утверждают, что проверили большинство московских изоляторов, но не нашли там политика.

В феврале 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком". Политика задержали в московском аэропорту Шереметьево, спустя несколько дней суд заменил вынесенный в отношении него в 2014 году условный срок по "делу Ив-Роше" на реальный.

Весной 2022 года оппозиционера признали виновным в мошенничестве и оскорблении судьи, назначив суммарное наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима за создание "экстремистского сообщества" (таковым судья счел Фонд борьбы с коррупцией).

Незадолго до своего исчезновения Навальный объявил о запуске агитационной кампании против избрания Владимира Путина на пятый президентский срок.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram