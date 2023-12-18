Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе совершили пять вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В среду истребители вылетали для идентификации штурмовика Ил-20 и пассажирского самолета Ил-18. Они летели с материковой части России в Калининградскую область.

В четверг и пятницу силы НАТО совершили по одному вылету для идентификации Ил-20, который вылетел из Калининградской области и вернулся обратно.

В пятницу истребители также совершили вылет для идентификации одного штурмовика Ил-20. На этот раз он летел из Калининградской области в основную часть.

В субботу истребители воздушной полиции НАТО вылетали на опознание двух бомбардировщиков Ту-22М3 и двух истребителей СУ-30СМ. Самолеты совершили полет в международном воздушном пространстве со стороны материковой части России и вернулись обратно.

В тот же день истребители снова вылетели для идентификации и сопровождения четырех самолетов.

Все российские самолеты летели без планов полетов, некоторые — с включенными радиолокационными транспондерами, и ни один из них не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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