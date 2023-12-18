На выборах мэра города в Саксонии впервые одержал победу кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

53-летний Тим Лохнер получил почти 39% голосов избирателей города Пирна на востоке Германии, обогнав таким образом двух своих соперников.

Его победа стала дополнительным толчком для партии, пользующейся все большей популярностью в стране на фоне роста антиисламских и антииммигрантских настроений.

По данным общенациональных опросов, ультраправую AfD поддерживает почти каждый четвертый избиратель, что делает ее второй по популярности в Германии. В пяти восточных землях ее популярность еще выше: согласно недавнему опросу, 35% респондентов сказали, что отдали бы свой голос за AfD, если бы всеобщие выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Плотник по своей основной профессии Тим Лохнер входит в состав группы AfD в городском совете, хотя и не является членом партии.

Пирна — муниципалитет с населением около 40 тысяч человек, расположенный в восточногерманской земле Саксония.

Победа Лохнера произошла спустя несколько дней после того, как государственная разведывательная служба Германии включила AfD в список экстремистских группировок, указывая на ее антиммигрантскую риторику и попытки подорвать демократию в стране.

AfD, которая на последних федеральных выборах 2021 года набрала всего 10% голосов, сумела извлечь пользу от целой череды разочарований избирателей в трехпартийном правительстве Германии.

Главные из них — опасения по поводу сокращения экономики, беспокойство по поводу войны в Украине и, самое главное, ощущение, что нелегальная иммиграция в Германию, главным образом из мусульманских стран, вышла из-под контроля.

С момента основания AfD как нишевой, эзотерической партии евроскептиков 11 лет назад, она никогда прежде не получала такого высокого уровня поддержки, как сейчас.

Одна из лидеров AfD Алиса Вайдель назвала победу Тима Лохнера "историческим результатом". В свою очередь в партии зеленых в Саксонии заявили, что "встревожены избранием мэра от партии, которую на прошлой неделе причислили к экстремистским".

AfD в целом считается правым и национал-консервативным движением как в социально-экономическом, так и в социокультурном плане.

В своих программных документах AfD стремится определить себя как либеральную и консервативную, делая акцент на защите суверенитета, западной идентичности и немецкой культуры в том, что она называет "мирным, демократическим и суверенным национальным государством немецкого народа".

В то же время в партии существует целый ряд фракций различного толка, в спектре от довольно умеренных консерваторов до радикальных националистов, нередко балансирующих на грани неонацизма, из-за чего ряд политологов относят в целом лишенную единой стройной идеологии партию к разряду крайне правых.

В июне один из представителей партии впервые занял административную должность в Тюрингии (земля в восточной части Германии), в июле — кандидат от AfD выиграл выборы главы администрации поселка городского типа в соседней Саксонии-Анхальт. Другие кандидаты от AfD в последние месяцы были близки к тому, чтобы занять пост мэра города, но не преуспели в этом.

Пирна, пользующаяся репутацией средоточия людей с резко правыми воззрениями, стала первым городом, где был избран мэр, поддерживаемый "Альтернативой для Германии".

"Это очень, очень важно для AfD, — сказал в интервью газете New York Times политолог Бенджамин Хене. — Это позволяет им показать, что они могут брать на себя ответственность на муниципальном уровне".

По его мнению, это важная часть "стратегии нормализации" партии, прежде рассматривавшейся лишь как маргинальная организация.

Саксония будет избирать свой региональный парламент в сентябре 2024 года, как и две другие восточные земли — Бранденбург и Тюрингия.

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