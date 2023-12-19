Извержение исландского вулкана Рейкьянес, начавшееся 18 декабря, не будет иметь столь далеко идущих последствий, как в случае с вулканом Эйяфьядлайекюдль, считают вулканологи.

Тогда высоко в атмосферу поднялся столб пепла, который распространился над всей Западной Европой, так что на несколько недель были отменены все авиарейсы из-за опасений, что частицы пепла могут повредить двигатели.

Дело в том, что в 2010 году извержение случилось под ледником, а нынешнее происходит в иных условиях.

Впрочем, как говорит профессор вулканологии и климатологии Бристольского университета Мэтью Уотсон, перебои в воздушном сообщении в связи с извержением Рейкьянеса маловероятны, но все же возможны.

''Извержение такого типа обычно не создает слишком много пепла, опасного для самолетов", — напоминает он.

При извержении вулкана Эйяфьядлайекюдль лава активно смешивалась с водой ледника, что вело к взрывной реакции, как если бы вы плеснули ложку воды в кастрюлю с кипящим маслом, только в куда более значительных масштабах.

В результате расплавленные горные породы мгновенно превращались в пепел и крошечные частицы стеклообразного вещества, которые разносились воздушным потоком над всей Западной Европой и, как опасались специалисты, могли повредить двигатели и иные важные компоненты самолетов.

По словам коллеги профессора Уотсона по Бристольскому университету, вулканолога доктора Сэма Митчелла, нынешнее извержение реально может грозить лишь полуострову Рейкьянес, на котором расположен вулкан.

"Люди вправе вспоминать 2010 год и последствия того извержения для всей Европы, особенно в том, что касается воздушного сообщения, — говорит доктор Митчелл, — но разница в том, что этот вулкан извергается не по взрывному типу с участием воды, так что волноваться за воздушное пространство над Европой особо не стоит".

Зато местному населению стоит опасаться вулканических газов, которые, хотя и не представляют смертельной опасности, но все же могут сильно осложнить жизнь, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей.

А лектор Имперского колледжа Лондона доктор Мэтт Джендж говорит, что пока рано говорить, как будет протекать извержение Рейкьянеса.

''Уровень извержения при таких разломах очень высок, до нескольких сотен кубометров лавы в секунду, — говорит он, — и лава эта раскаленная и очень подвижная, так что к ней опасно приближаться".

По словам доктора Дженджа, сейчас трудно говорить о том, пострадают ли знаменитая термальная Голубая лагуна и город Гриндавик, потому что все будет зависеть от топографии.

"Лава всегда течет под гору, пока не охлаждается и не застывает, и мало что может заставить ее изменить направление, — напоминает он.

Если лава будет продолжать изливаться из разломов, она станет захватывать все большее пространство.

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