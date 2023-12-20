Вечером 19 декабря и в ночь на 20 декабря несколько регионов Украины подверглись обстрелу со стороны армии РФ. Пострадали более 15 человек, большинство — в Херсонской области.

В ночь на 20 декабря российские военные запустили в сторону Украины 19 дронов-камикадзе "Шахед", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Средствами ПВО были уничтожены 18 беспилотников "в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей". По предварительным данным, мирное население и гражданские объекты не пострадали.

Также армия РФ минувшей ночью обстреляла Харьковскую область, пишет "Украинская правда" со ссылкой на сообщения местных властей. В областном центре "ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет", — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, отметив, что пострадал "чисто гражданский объект". Еще один снаряд попал по "жилому объекту". Обстрелу также подвергся Купянский район Харьковской области, там ранения получила 55-летняя женщина.



Накануне вечером и ночью Херсонская область подверглась "одной из самых масштабных" атак с начала полномасштабного российского вторжения, Накануне вечером и ночью Херсонская область подверглась "одной из самых масштабных" атак с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В частности, областной центр был атакован беспилотниками, которые врезались в многоквартирные дома — пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. Всего за сутки ранения получили 16 мирных жителей. Под обстрел также попали объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение, склад и частный жилой дом.

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