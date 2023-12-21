Верховная Рада Украины большинством в 248 голосов проголосовала за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны еще в июле, тогда за решение проголосовали 268 депутатов. Однако сама история попыток легализации каннабиса в Украине гораздо дольше.

Первая серьезная инициатива была предпринята еще в 2016 году — исходила она от бывшего министра здравоохранения Олега Мусия, но была отозвана в последний момент.

В 2019 году украинские общественные организации, представляющие интересы пациентов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в медицинском каннабисе, вновь ожидали скорой легализации. Но в Украине сменилась власть, начался парламентский кризис, и очередной законопроект так и не рассмотрели.

Еще во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский говорил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса. В интервью изданию "РБК-Украина" он отмечал, что даже консультировался по этому поводу с известным украинским врачом-педиатром Евгением Комаровским.

Но уже через полгода после избрания, в октябре 2019 года, президент отмахнулся от предыдущих обещаний: "Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так. Те, кто хотят, потерпят".

В октябре 2020 года Зеленский пообещал, что "не будет бояться и подаст законопроект" о легализации медицинского каннабиса в Верховную Раду, если этот вопрос поддержит "народ".

Во время местных выборов осенью 2020 года власти провели опрос, который показал, что идею легализации каннабиса в медицинских целях поддерживают 65% согласившихся принять участие в исследовании граждан.

Тогда же межфракционная группа в парламенте подготовила проект закона о легализации медицинского каннабиса. Он был внесен на внеочередное голосование Верховной Рады в июле 2021 года. Но Рада его не поддержала — "за" проголосовали всего 184 голосов депутатов из необходимых 226.

За и против

За легализацию выступали ученые, врачи, психологи и ассоциации пациентов. С начала войны активисты также начали акцентировать внимание на том, что доступ к легальным препаратам на основе медицинского каннабиса может помочь людям, страдающим от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Так, недавно американские ученые сравнили пациентов с ПТСР, употребляющих легальный медицинский каннабис (содержащий ТКГ и другие действующие вещества), с контрольной группой, не принимающей каннабис. "В течение одного года потребители каннабиса сообщали о значительном снижении тяжести симптомов ПСТР по сравнению с контрольной группой. Участники, которые употребляли каннабис, в 2,57 раза чаще переставали соответствовать критериям диагностики ПТСР в конце периода наблюдения по сравнению с участниками, которые не употребляли каннабис", — пишут авторы исследования.

Опираясь на опыт других охваченных боевыми действиями стран, украинский Минздрав прогнозирует, что после войны в Украине 15,7 млн человек будут нуждаться в психологической помощи, из них 800 тысяч могут страдать от серьезных психических расстройств.

Осенью 2022 года ведомство представило результаты первого с начала войны исследования психологического состояния населения. 40% опрошенных заявили, что подверглись угрозе жизни из-за пребывания под обстрелами или в зоне боевых действий; 16% потеряли на войне близкого человека; 5% побывали в оккупации или плену. Согласно опросу, тяжелее всего последствия войны психологически переживают те, кто вынужден был покинуть свой дом. Все эти переживания потенциально могут привести к развитию ПТСР — такой риск, по оценкам ведомства, есть у 57% опрошенных.

В украинском Минздраве уверены, что легализация каннабиса приблизит Украину к европейской системе здравоохранения. Закон предлагает жесткую систему контроля за выписываемыми препаратами, выдачей лицензий производителям и контролем качества — вплоть до установления процента действующего вещества тетрагидроканнабинола в лекарствах. Контроль будет осуществляться полицией и Государственной лекарственной службой.

Но критики считают, что в новом проекте слишком много компромиссов — настолько много, что внутренние противоречия не дадут ему полноценно работать. К тому же у легализации каннабиса немало противников в силовых структурах, которые уже не раз тормозили инициативы Минздрава.

Противники легализации медицинской марихуаны считают, что не готово к этому и украинское государство, ссылаясь на высокий уровень коррупции в Украине.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram