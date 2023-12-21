Полиция Чехии сообщает, что в центре города, на территории университета Праги, началась стрельба.

В результате стрельбы в в одном из зданий Карлова университета в Праге погибли 10 человек, нападавший убит, сообщают экстренные службы Чехии.

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был "устранен".

Около трех десятков человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие, сообщают экстренные службы.

Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.

Согласно сообщению полиции, инцидент продолжается, и местных жителей призывают не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".

"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.

Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.

"Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия", — рассказал он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете "трагических событий" он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.

Карлов университет, главный университет Чехии, старейший университет Центральной и Восточной Европы и один из старейших классических университетов мира, был основан королем Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году.

В университете учатся более 50 000 студентов.

Сообщение обновляется.



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