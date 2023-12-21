В результате стрельбы в одном из зданий Карлова университета в Праге убиты 14 человек, нападавший погиб, сообщают экстренные службы Чехии.

25 человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие, сообщают экстренные службы.

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был "устранен". По ее данным, в течение четверга был также найден мертвым отец стрелка.

Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок "куда-то прыгнул и умер". Как пишет это СМИ, что именно с ним произошло, пока неясно.

Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения. Стрелку было 24 года и он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги.

О точных мотивах нападения пока неизвестно, однако полиция не считает его связанным с международным терроризмом. Она предполагает, что стрелок действовал под влиянием похожих инцидентов со стрельбой в других странах мира.

"Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом", — сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

По версии, которую рассматривает полиция, нападавший также может быть виновен в смерти еще двух человек, которые были убиты в лесу под Прагой на прошлой неделе.

Предполагается, что нападавший выбирал своих жертв случайным образом.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".

"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.

В соцсетях появились кадры, на которых видны люди, сидящие на внешней стене университета на высоте нескольких этажей.

Что известно о нападавшем

В прессе этого человека называют "Давид К", ему было 24 года.

Он учился в принадлежащем Карловому университету Институте мировой истории на философском факультете.

"Давид К" отличался хорошей успеваемостью. В этом году человек с таким же именем стал обладателем приза Польского института Праги за работу о революционных событиях 1846 года в Кракове и других регионах, которые сейчас относятся к территории Польши.

По данным полиции, он должен был посетить лекцию в другом университетском здании, которое расположено рядом со Староместской площадью — главной площадью Праги. Полицейские отправились туда, чтобы попытаться его найти примерно за час до нападения: до этого их предупредили, что этот человек планирует покончить с собой.

Почему вместо этого он отправился в здание философского факультета, пока непонятно.

По словам представителя полиции Мартина Вондрасека, стрелок отправился в Прагу, чтобы покончить с собой "под влиянием ужасного события, похожего ужасающего события, которое произошло за рубежом".

Как пишет европейский редактор Би-би-си Пол Кирби, эта теория не подтверждена, но предполагается, что таким событием могла стать стрельба в Брянске, которую 7 декабря устроила 14-летняя ученица. Тогда погибла ее одноклассница, еще пять человек получили ранения. Школьница, открывшая стрельбу, покончила с собой.

Сообщается, что инцидент произошел на территории философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Полиция призывала местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Что происходило во время нападения

Директор галереи "Рудольфинум", которая также выходит на площадь Палаха, рассказал Чешскому телевидению, что своими глазами видел нападавшего.

"Я видел молодого человека, у которого в руках было какое-то оружие, похожее на автоматическое, и он стрелял в сторону Манесова моста, — сообщил Петр Недома. — Он стрелял часто, с небольшими перерывами, а потом он поднял руки вверх и бросил оружие вниз на улицу, и оно так и лежало на пешеходном переходе".

Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.

"Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия", — рассказал он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете "трагических событий" он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также написала в соцсети Х, что "шокирована этим бессмысленным насилием", и добавила, что скорбит вместе со всем чешским народом.

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