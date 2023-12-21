В результате стрельбы в в одном из зданий Карлова университета в Праге погибли 15 человек, нападавший убит, сообщают экстренные службы Чехии.
Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был "устранен". По ее данным, в течение четверга был также найден мертвым отец стрелка.
Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок "куда-то прыгнул и умер". Как пишет это СМИ, что именно с ним произошло, пока неясно.
Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения.
"Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом", — сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.
Около трех десятков человек были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие, сообщают экстренные службы.
Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.
Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.
Согласно сообщению полиции, инцидент продолжается, и местных жителей призывают не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.
Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.
"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".
"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.
Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.
"Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия", — рассказал он.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете "трагических событий" он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.
Карлов университет, главный университет Чехии, старейший университет Центральной и Восточной Европы и один из старейших классических университетов мира, был основан королем Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году.
В университете учатся более 50 000 студентов.