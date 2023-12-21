Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Обвинение просило приговорить Абызова к 19 с половиной годам колонии.

В середине декабря о запрошенном для Абызова сроке, не упоминая фамилию, рассуждал президент России Владимир Путин: "Сейчас мне говорят про бывшего министра — ему чуть ли не 19 с лишним [лет] за определенные нарушения. То, что он сделал… плохо. Надо ли там 19 с половиной или 14 лет? Законодатель должен подумать… Пока закон существует, его надо исполнять".

Еще 11 подсудимых по делу Абызова прокурор попросил приговорить к срокам от семи до 18 с половиной лет колонии. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, участии в нем, особо крупном мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также отмывании денег.

Абызов вину не признал. Весной 2022 года, выступая в суде, экс-министр заявил, что на протяжении трех лет с момента ареста пытался понять, в чем конкретно его обвиняют, и назвал свое дело "произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса".

Абызов был задержан в марте 2019 года и с тех пор находится в СИЗО. В октябре 2020 года суд взыскал с экс-министра и пяти иностранных юридических лиц более 32,5 млрд рублей.

Что вменяют Абызову

Ключевой эпизод обвинения связан с хищением у компаний "Сибирская энергетическая компания" и "Региональные электрические сети" —ведущих поставщиков энергии в Новосибирской области — в 2011–2014 годах.

По версии следствия, Абызов и другие фигуранты дела создали преступное сообщество и похитили у "Сибэко" и РЭС 4 млрд рублей "путем обмана акционеров" этих компаний, а похищенные деньги в полном объеме вывели за рубеж.

В итоге, как считает следствие, Абызов и предполагаемые сообщники "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Абызов заявлял, что категорически не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Он называл обвинение абсурдным, утверждая, что не мог "украсть у самого себя", так как оба предприятия на тот момент принадлежали ему на 96%.

В деле были и другие эпизоды. В частности, о том, что Абызов незаконно занимался предпринимательством, участвуя в деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и приобретя акции "Сибирской энергетической компании".

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