Венгерский премьер-министр Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Об этом он заявил во время выступления на международной пресс-конференции, сообщает британский телеканал Sky News.

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны, отмечает СМИ.

Орбан сообщил, что Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца и предложил "вести переговоры".

"Я сказал ему (Зеленскому, — ред.), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?", — заявил Орбан.

По его словам, президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Напомним, недавно Виктор Орбан заявил, что в случае, когда Украина станет членом Европейского союза, якобы вся центральноевропейская помощь от блока достанется Киеву.

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