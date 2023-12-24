Украинский журналист, международный обозреватель 24 канала Алексей Печий поехал в командировку на саммит ЕС в Брюсселе и не вернулся.

На фоне сложностей с комплектованием армии в конце второго года войны этот случай может стать прецедентом и ограничить возможности зарубежных командировок для журналистов и представителей других профессий, связанных с поездками.

Нехватка личного состава — одна из самых острых проблем, с которой столкнулись ВСУ.

Военные и многие политики говорят о критической важности наращивания мобилизационного резерва и призывают расширить категории лиц, подлежащих мобилизации.

Президент Владимир Зеленский в целом согласен с этим, но намерен сначала добиться согласования ряда вопросов, таких как возраст резервистов, сроки службы, условия демобилизации и других.

Ожидается, что соответствующий законопроект может быть принят Радой еще до конца этого года.

Это может заставить желающих избежать мобилизации действовать быстро.

До сих пор разрешения на выезд за границу журналистам, актерам, писателям, музыкантам выдавало Министерство культуры и информационной политики.

Перед отъездом каждый мужчина пишет расписку, что обязуется вернуться на родину в течение определенного срока.

Таких разрешений во время войны выдается очень много, потому что Украина постоянно нуждается в продвижении своих интересов за рубежом, говорят в министерстве.

В странах Европы часто проходят концерты украинских музыкантов, комиков и писателей. Недавно Национальная опера Украины отправилась на гастроли в Японию и вернулась в полном составе.

Случаи, когда кто-то с таким разрешением не возвращается, единичны, сказали Би-би-си в Министерстве культуры.

Но сейчас многие представители СМИ опасаются, что после истории с Печием количество выдаваемых разрешений значительно сократится, а журналистов-мужчин вообще перестанут выпускать за границу.

"Воспользовался доверием". История Печия

Алексей Печий — широко известная в Украине медиаперсона.

Ранее он работал в издании "Суспільне" (Харьков), а последние три года был ведущим и международным обозревателем 24 канала.

Разрешение на выезд из Украины Печий получил на основании его аккредитации на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря.

Он отправился туда в компании многих других журналистов украинских СМИ.

О его решении не возвращаться 24 канал узнал через неделю после окончания саммита из поста Печия в фейсбуке, в котором он напрямую не пишет, что уехал совсем, но это следует из контекста.

Он написал, что намерен продолжить "информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки".

Би-би-си пробует получить комментарий Алексея Печия, но на момент публикации статьи он не ответил на звонки и сообщения.

По словам руководства 24 канала, решение Печия стало неожиданностью для всех в команде, о его намерениях не подозревал ни один человек.

"Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Журналист воспользовался своим авторитетом, когда получил аккредитацию на саммит ЕС. Своим поступком экс-ведущий буквально сжег мосты", — прокомментировал поступок Алексея Печия Роман Андрейко, генеральный директор медиахолдинга "Люкс", в который входит 24 канал.

Сейчас Печий уволен с канала. Многие в Украине осудили его решение, назвав это бегством.

Его коллеги заявляют, что решение Алексея не отражает настроения в команде, и просят свою аудиторию не делать обобщений.

"Мы не осуждаем решение Алексея и не выступаем в роли судей, но мы не разделяем его позицию", — заявил ведущий 24 канала Юрий Гаврищак.

Для Печия реакция в Украине вряд ли стала неожиданностью. Он предвидел ее, написав в том же посте в фейсбуке, что против него на родине будет организована кампания с целью уничтожить его как журналиста.

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