Экс-глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала Russia Today Антон Красовский попал в больницу. Как пишет Украинская правда со ссылкой на источник в разведке, пропагандиста якобы отравили.

Как отметил сам Красовский в своем ТГ-канале, "в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание".

новом подозрении.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что российского пропагандиста отравили. Источник "Украинской правды" в украинской разведке также без дополнительных подробностей подтвердил, что Красовского отравили.

"Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо", — сказал он.

Антон Красовский возглавлял "RT Россия" — русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы "Антонимы" призвал "топить" и "жечь" украинских детей.

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