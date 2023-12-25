Московский суд уд вынес приговор по резонансному делу об убийстве двух школьниц из Эстонии, совершенном 34 года назад, сообщает Postimees на русском языке со ссылкой на российские СМИ. Об этом информирует агентство LETA со ссылкой нв BNS.

Эстонские школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап 28 марта 1989 года приехали в Москву на поезде. 17-летние девушки жили в Таллинне и учились в 11-м классе средней 46-й школы с художественным уклоном (ныне Пельгулиннаская гимназия). Через два дня их нашли зверски убитыми в Москве. Спустя 34 года в Москве заявили, что преступление раскрыто благодаря генетическому тесту.

Убийцу Дмитрия Захарова задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. Он рассказал, что познакомился с Эдой Эйкла и Кристой Сарап около гостиницы, там же находились двое его знакомых.

Причастность Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств. На предметах одежды потерпевших были обнаружены два генотипа мужского пола.

25 декабря стало известно, что Дмитрий Захаров был признан виновным в убийстве двух школьниц и отправится в колонию строгого режима на 16 лет.

В конце марта 1989 года журналист Прийт Хыбемяги был в Москве с эстонской съемочной группой, которая снимала документальный фильм о настроениях в период перестройки для финского Yleisradio.

"Мы брали интервью на улицах и встречались с людьми, которых преследовали в Советском Союзе за инакомыслие, — вспоминает главный редактор Postimees. — Однажды мы искали место для съемок на Пушкинской площади, как вдруг я услышал из толпы разговор на эстонском языке. К нам подошли две оживленно беседовавшие девушки. Я поприветствовал их и спросил, не из Эстонии ли они. Мы немного пообщались. Они были веселыми и счастливыми".

Днем 29 марта 1989 года девушки отправились на Старый Арбат купить краски. Затем они пошли гулять и дошли до гостиницы "Россия". В то время у отеля можно было выгодно обменять деньги по неофициальному курсу. Еще у гостиницы часто находились люди, вращающихся в преступных кругах. Одним из них был и Дмитрий Захаров, у которого к 1989 году уже была одна судимость за квартирную кражу.

Дмитрий Захаров рассказал, что познакомился с Эдой Эйкла и Кристой Сарап около гостиницы. Там же находились двое его знакомых. Парни предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.

Вечером вся компания оказалась на Лосиноостровской улице. Раньше эту дорогу назвали "пьяной". Фонарей не было, ездили редко. Захаров рассказывает, что девушки якобы сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании: "Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она начала кричать, что они сдадут нас и посадят в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла".

Это убийство вызвало огромный резонанс. Газеты начали писать о случившимся, а представители Эстонии объявили о вознаграждении за помощь в поиске подозреваемых. Но очевидцев убийства так и не нашлось. Именно поэтому спустя год дело приостановили, и только через десятилетия снова дали ему ход.

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