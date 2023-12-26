Украинская армия нанесла ракетный удар по порту Феодосии в оккупированном Крыму и утверждает, что уничтожила большой десантный корабль «Новочеркасск». Факт удара и мощнейшего взрыва в порту Феодосии подтверждается многочисленными свидетельствами, но достоверной подробной информации о последствиях, в том числе жертвах, к утру вторника еще не появилось.

Пожар в порту Феодосии после ракетного удара и затем мощнейший взрыв в ночь на вторник сняли с разных ракурсов и выложили в сеть несколько жителей города. Чуть позже факт удара подтвердил в Телеграме глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

Еще немного спустя командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в порту Феодосии поражен большой десантный корабль "Новочеркасск". При этом генерал-лейтенант Олещук в лаконичном посте в соцсетях поблагодарил за эту операцию пилотов Воздушных сил "и всех причастных".

Пользователь сети X (бывший Твиттер) Tatarigami_UA, который занимается OSINT, разведкой по открытым источникам, сверился со спутниковым снимком Феодосии от 24 декабря и утверждает, что десантный корабль этого типа — десантный "проекта 775" присутствует на снимке у причальной стенки, и именно в том месте, где, судя по ночным видео и фото, произошел взрыв.



Фото: TATARIGAMI_UA

Утром вторника Воздушные силы Украины объявили, что удар был нанесен крылатыми ракетами — не уточняя их тип.

Украинская авиация уже наносила удары по целям в Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow и их аналогами, которые запускаются с самолета. Не исключено — но и не подтверждено — что в данном случае тоже были применены эти ракеты.

"Если только у нас уже не появилось новых подарков под елкой", — гласит реплика одного из украинских комментаторов в соцсетях. По ходу войны уже не раз случалось, что Украина и ее союзники объявляли о передаче новых видов оружия уже после их применения.

Пересуды о "шахедах"

Судя по мощи вторичного взрыва, на "Новороссийске" — если это был он — взорвались какие-то боеприпасы.

В течение ночи многие украинские пользователи повторяли вброшенное, вероятно, телеграм-каналом "Крымский ветер" предположение, что корабль привез в Крым иранские беспилотники-камикадзе.

Это предположение не выглядит слишком логичными по той простой причине, что прямого морского пути из Ирана в Черное море нет, а окольный по идее закрыт: Турция, выполняя конвенцию Монтре, во время войны не пропускает через Босфор военные корабли и грузы.

Достоверной информации о том, что именно взорвалось в порту Феодосии, отправив в небо огромный огненный гриб, пока нет.

Фото: Telegram

Несколько видео взрыва в порту Феодосии, снятых с разных ракурсов, быстро разлетелись по интернету

Краткая хронология

Около половины третьего ночи по местному времени было объявлено о закрытии движения по Крымскому мосту. Обычно это делается в случае угрозы удара ракетами или дронами.

Затем, примерно без десяти три ночи, в Феодосии раздались первые взрывы. Об этом написал украинский телеграм-канал "Крымский ветер", который поддерживает связь с подписчиками в Крыму.

После этого в порту — предположительно на корабле — начался пожар, а в 3:31, по данным "Крымского ветра", раздался мощный взрыв и над портом поднялся огненный "грибок". Видео с последними секундами пожара и взрывом опубликовали несколько жителей Феодосии.

От взрыва в ближайших домах вылетели стекла. Сергей Аксенов, сообщая об ударе по порту, написал: "Жители нескольких домов будут отселены".

Корабль класса "жаба"

"Новочеркасск" — если, повторимся, это был он — подвергся удару уже во второй раз в ходе российско-украинской войны. В первый раз украинские ракеты попали по нему в марте 2022 года в порту Бердянска, куда он доставил военную технику. Тогда, по неофициальным данным, погибли по меньше мере три члена его экипажа.

Тем ракетным ударом украинские военные уничтожили другой российский десантный корабль, "Саратов". Еще один десантный корабль, "Оленегорский горняк", был поврежден украинскими морскими дронами в Новороссийске в августе этого года и находится на ремонте.

Большой десантный корабль "Новочеркасск" — это один из кораблей "проекта 775", предназначенных для транспортировки и высадки десанта. Они строились в советские времена в Польше, и в НАТО этот класс кораблей назвали польским словом "ropucha" — "ропуха", жаба.

Такой корабль может перевозить 480 тонн груза — например, 10 танков, или несколько единиц бронетехники, артиллерии и автомобилей в разных комбинациях — а также 150 десантников. Численность экипажа корабля составляет почти 100 человек.

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