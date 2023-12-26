Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, подтвердил, что находится в исправительной колонии №3 (ИК-3) "Полярный волк" в поселке Харп на Ямале. Об этом он сам написал в соцсетях во вторник, 26 декабря, отметив, что у него "все хорошо".

По словам политика, его провезли по "странному маршруту" Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп, и через 20 дней этапа, за которые у него отросла борода, он прибыл на новое место заключения вечером в субботу, 23 декабря.

Навальный пишет, что учитывая те "предосторожности", с которыми его этапировали, не ожидал, что его найдут до середины января, и поэтому "очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: "К вам адвокат". "Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали, — рассказал оппозиционер. — Спасибо вам большое за поддержку!".

Прогулочный двор — соседняя камера



Вкратце Алексей Навальный поделился условиями содержания в колонии: "У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки (…) За окном камеры видно только забор, стоящий вплотную (…) Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег".

"В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал", — заключил политик.

О том, что Алексей Навальный находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили накануне его соратники. Это была первая с 5 декабря информация о его местонахождении.

Связи с Навальным не было 19 дней



Соратники, адвокаты и родственники Навального не могли с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Вплоть до 25 декабря никакой подтвержденной информации о том, где он мог находиться, не было. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС, США и Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывали Россию незамедлительно предоставить информацию о нем.



Уголовное преследование Навального в России



Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram