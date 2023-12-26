Комиссия по иностранным делам парламента Турции во вторник, 26 декабря, одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

Следующим шагом должно стать голосование Генеральной ассамблеи турецкого парламента по этому вопросу. Как сообщает агентство Reuters, соответствующий законопроект уже был передан ей на рассмотрение.

Между тем глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай предупредил, что скорого голосования Генассамблеи турецкого парламента по заявке Швеции на вступление в НАТО ожидать не стоит. Дату этого голосования предстоит назначить спикеру Генассамблеи, уточнил он, выступая перед журналистами.

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Прием Швеции в НАТО пока не одобрен Турцией и Венгрией.

Поначалу Анкара отказывалась одобрить заявку Стокгольма, обвиняя Швецию в "поддержке террористов". "Террористами" Турция считает, в частности, проживающих в Швеции курдских активистов и добивается от Стокгольма более жесткого курса в их отношении.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.

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