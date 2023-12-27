Командование Черноморским флотом РФ вступало в полномасштабную войну с Украиной, планируя десанты, прорыв на рейд Одессы, прибрежные операции и обеспечение флангов наступающих войск.

Для этого с Балтийского и Северного флотов были переброшены четыре больших десантных корабля (БДК), а также батальон морской пехоты с Каспия и Балтии.

Но Украина — это страна с авиацией, ОТРК (оперативно-тактическими ракетными комплексами), тяжелыми реактивными системами и возможностами ставить мины, в том числе и дистанционно.

И легкой прогулки против украинцев не выйдет.

Хотя у россиян был кураж первых дней с артиллерийскими обстрелами Одессы, радиолокационными дозорами близ украинских берегов, пусками "Калибров", быстрым захватом порта Бердянска и тяжелым ударом крылатыми ракетами по оперативному центру ВМС Украины в Очакове, после которого тела украинских военных доставали водолазы.

Но вскоре этот кураж закончился. И это несмотря на то, что своего флота у Украины практически нет.

Потери российского флота

Что уже пришлось пережить Черноморскому флоту России?

Удары безэкипажными дронами на море. Например, поражение БДК "Оленегорский горняк" (корабль с Северного флота) на рейде Новороссийска с тяжелыми повреждениями.

Удары ракетами "Точка-У" по другим БДК в Бердянске: "Саратов" сдетонировал от пожара так, что ему вывернуло аппарель и корабль лег на дно, а "Цезарь Куников" повредили так, что его пришлось ремонтировать год.

Сначала поражение штаба ЧФ РФ в центре Севастополя дронами, а затем — "прилет" по нему крылатых ракет.

Уничтожение крупнейшего нефтехранилища на главной базе.

Подрывы на минах в открытом море и на рейде Севастополя.

Уничтожен ракетой Harpoon буксир "Спасатель Василий Бех" вместе с ЗРК "Тор" на борту.

Наконец, самый известный эпизод: накрытие парным залпом украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" флагмана, крейсера "Москва" с последующим сильным пожаром и затоплением. "Убийца авианосцев" и "угроза для НАТО" погиб от классических дозвуковых ракет.

Было еще попадание по подводной лодке, носителю "Калибров", и по БДК "Минск" у причалов судоремонтного завода в Севастополе. "Минску" снесло надстройки — это ремонт на несколько лет, если он вообще возможен.

Досталось и ракетным кораблям: у причальной стенки керченского завода "Залив" достали малый ракетный корабль "Аскольд", а перед тем вывели из строя другой носитель ракет, "Великий Устюг".

А в ночь на 26 декабря 2023 года украинская армия ракетным ударом уничтожила БДК "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии.

Пострадали и катера: российские "Рапторы" и "Серны" топили как плавучую платформу для "Тора" и как передвижную огневую точку против безэкипажных дронов.

На аэродроме Саки в Крыму — вероятное поражение "Нептуном", переделанным под удары по земле, шести бомбардировщиков Су-24 и четырех истребителей Су-30.

Авиацию украинцы сбивали и в небе над Черным морем: потопили Су-24, который ставил мины далеко от берега, сбили близ Николаева Су-30СМ российской морской авиации, чей пилот попал в плен. И был еще Су-34, который сбили у Одессы (22 и 24 декабря ВСУЮ согласно их заявлениям, сбили пять российских самолетов: четыре Су-34 и один Су-30 — Би-би-си).

"Непотопляемый авианосец Крым"

Закончилось тем, что ЧФ РФ, опасаясь за свою безопасность, начал тралить море близ Севастополя и принял решение о выходе на базу в Новороссийске.

То есть, после ударов по штабам, неоднократных атак дронов на рейде, ударов по кораблям в сухих доках и у причалов российские моряке осознали, что корабли могут закончиться физически.

Выяснилось, что даже против дозвуковых противокорабельных ракет и крылатых ракет воздушного базирования воевать тяжело.

И украинские дроны стали подводными, а дальше они смогут и ставить мины.

Война на Черном море в очередной раз показала, что на театре боевых действий без шхер, островов и бухт флот достаточно просто сковать.

В Первую мировую войну на самый сильный турецкий флот и тяжелый немецкий крейсер SMS Goeben блокировали российскую торговлю зерном и наносили удары по Севастополю и Николаеву. И несколько лет эскадра России, которая многократно превосходила эти черноморские силы немцев и турок, ловила в море пустоту.

Во Вторую мировую немцы перебросили в Причерноморье и Приазовье баржи, торпедные катера и несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев. И этого хватило, чтобы советскийт Черноморский флот потерял 32 лодки, крейсер и 11 эсминцев.

Тогдашний флагман, линкор "Севастополь" немцы загнали в Новороссийск и Поти, где он превратился по сути просто в плавучую зенитную батарею.

Блокада

В то же время нынешний Черноморский флот, даже несмотря на все потери и частичный перевод в Новороссийски (где россиянам сложнее загружать "Калибры" на свои ракетоносцы), все же остается серьезным противником.

И дело тут даже не в том, что у них хватает носителей крылатых ракет, есть три подводных лодки и возможность перегонять малые ракетные корабли по каналам и рекам — залп высокоточного оружия у них, как и прежде, серьезный.

И даже после того, как у россиян несколько недель может никого не быть на боевом дежурстве в Черном море, развернуть свою группировку Россия может быстро.

Похоже, что работа ракет Harpoon и "Нептун" сняла вопрос российских десантов. Но главной проблемой для Украины на море стала блокада.

В 2021 году один только порт Черноморска принял тысячу судов. Вся Большая Одесса (Одесса, Черноморск, Южный) принимала несколько тысяч сухогрузов и танкеров. А сейчас в рамках временного коридора Украина отмечает проход всего двухсот.

Речная логистика через Днепр вследствие боевых действий стала невозможной на поколения вперед — потеряны миллионные инвестиции и работа для тысяч людей.

Падение экспорта зерна на 30% и экспорта металлов на 45% — это ощутимо, это миллиарды долларов.

Риски страхования, неустойка владельцев судов заказчикам делают морскую логистику украинских портов намного дороже, хоть временный коридор немного и загасил пожар в ценах, снизив их с 60 до 40 долларов за тонну.

Наконец, сохраняется чисто военная угроза: постановка мин, прилеты ракет, активность морской авиации россиян, противодесантные и противодиверсионные меры. Это то, на что Украине нужно тратить силы.

Именно поэтому Турция, Болгария и Румыния подпишут меморандум о разминировании. И именно поэтому Украине в будущем передадут корабли — минные тральщики, патрульные катера и, возможно, корветы.

Нужно расширять временный коридор, перевалку через Измаил и другие речные порты, делать невозможным остановку и досмотр россиянами при помощи вертолетов и кораблей торговых судов в открытом море.

Украина, которая критически зависит от продажи сырья, импорта технологий и машиностроения, должна контролировать свои морские ворота.

До этого еще далеко, и россияне представляют собой серьезную угрозу для судоходства в регионе. Но эвакуация из Севастополя и отказ от активного патрулирования в море — это первые признаки того, что у Москвы в Черном море есть проблемы.

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